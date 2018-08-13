Suudi Arabistan'tan kritik Tesla hamlesi

Tesla'nın Yönetim Kurulu, Musk'ın "Borsadan çekilme" teklifini tartışmak için bu hafta içerisinde finans danışmanlarıyla bir araya gelecek. Musk, bir ya da iki büyük hissedar olmasından kaçınırken daha büyük grupların fonlarını birleştirmeyi tercih ediyor.
Elon Musk'ın "Finansman garantilendi" diyerek paylaştığı tweeti yatırımcılar arasında şok etkisi yaratmıştı.
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018
Musk ayrıca, "Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" yorumunu yapmıştı. Tesla'nın hisse başına 420 dolardan borsadan çekilmesi durumunda şirketin değerinin 70,6 milyar dolar olması bekleniyor.
Tesla CEO'su Elon Musk, yaklaşık bir hafta kadar önce kişisel Twitter hesabından şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü paylaşmıştı.
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