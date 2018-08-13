Suudi Arabistan'tan kritik Tesla hamlesi

Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın şirketini hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi düşündüğünü açıklamasının ardından bir hafta geçmeden Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili önemli bir hamle geldi.

© REUTERS / Joe Skipper Tesla'nın borsadan çekilmesi gündemde

Bloomberg News'a konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, geçen hafta Tesla'dan yaklaşık yüzde 5 oranında hisse satın alan Suudi hükümetine ait "Kamu Yatırım Fonu" şirketteki payını artırmak istiyor. Kaynaklar, 82 milyar dolar değer biçilen transfere rağmen Tesla'nın nakit para için başka kaynaklar bulması gerektiğini söylüyor.

Tesla'nın Yönetim Kurulu, Musk'ın "Borsadan çekilme" teklifini tartışmak için bu hafta içerisinde finans danışmanlarıyla bir araya gelecek. Musk, bir ya da iki büyük hissedar olmasından kaçınırken daha büyük grupların fonlarını birleştirmeyi tercih ediyor.

Elon Musk'ın "Finansman garantilendi" diyerek paylaştığı tweeti yatırımcılar arasında şok etkisi yaratmıştı.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

​Musk ayrıca, "Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" yorumunu yapmıştı. Tesla'nın hisse başına 420 dolardan borsadan çekilmesi durumunda şirketin değerinin 70,6 milyar dolar olması bekleniyor.

© AFP 2018 / Lionel Bonaventure Suudi Prens Velid, Snapchat'in yüzde 2.3 hissesini aldı

Tesla'nın özelleştirilmesi ile ilgili görüşmeler daha önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Musk ve Softbank'ın İcra Kurulu Başkanı Masayoshi Son geçen yıl bir araya gelmiş ancak "mülkiyetin kimde olacağı" konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, yaklaşık bir hafta kadar önce kişisel Twitter hesabından şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü paylaşmıştı.