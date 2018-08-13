Rus uzman: TL'de yaşanan kaybın bir kısmı telafi edilebilir

Rus derecelendirme kuruluşu ACRA yetkilisi Jannur Aşigali, TL'nin yaşadığı kaybın bir kısmını telafi edebileceğini ancak bunun öngörülmesi son derece zor olan siyasi konjonktüre bağlı olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Aşigali, "TL'deki önemli kayıp, enflasyonda yeniden artışa yol açabilir. Eğer TL, kısmen de olsa değer kazanmazsa, iç talep ciddi şekilde azalacak ve bu da, ekonomik büyümeyi etkileyecek" dedi.

Mevcut durumda Türk hükümeti için en önemli hususun paniği azaltmak ve piyasalar için döviz likiditesi sağlamak olduğunu kaydeden Aşigali, Merkez Bankası'nın bu yöndeki adımına dikkat çekti.

Aşigali, "Merkez Bankası, finans sektörünün yaklaşık 10.5 milyar dolar likidite kullanabileceğini açıkladı. Bunun ekonomideki döviz baskısını azaltması bekleniyor. Her şeyden önce TL kaybının bir kısmını telafi edecek, ancak bu öngörülmesi son derece zor olan siyasi konjonktüre bağlı" ifadelerini kullandı.