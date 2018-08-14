Ahmet Hakan: Herkes sussun, Bali konuşsun

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin dün yaptığı açıklamalarla ilgili olarak "Önümüzdeki birkaç gün herkes sussa, sadece Adnan Bali konuşsa nasıl olur?" dedi.

Hakan, "Herkes sussun Bali konuşsun" başlığıyla yayımlanan yazısında Bali'nin Bloomberg HT- Habertürk TV ortak yayınında yaptığı açıklamalara yerdi.

Bali'nin bilgiye dayalı muhteşem bir analizle, donanımlı bir uzman bakışıyla, sorumlu bir yurttaş perspektifiyle değerlendirmeler yaptığını söyleyen Hakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Adnan Bali, yaptığı analiz boyunca hiç slogan atmadı. Hep piyasa terimleriyle konuştu. Hamasete zerre kaymadı. Söylediklerini rakamlarla destekledi. Değerlendirmelerini örneklerle kuvvetlendirdi. İşte bu nedenle de hem ikna etti hem rahatlattı. Hem paniği düşürdü hem de umut verdi. Önümüzdeki birkaç gün herkes sussa, sadece Adnan Bali konuşsa nasıl olur?"

BALİ NE DEMİŞTİ?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmayla ilgili olarak "Gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemiyorum" demişti. Bali, sözlerine "94 krizi, 96 Asya, 97 Rusya, 99 depremi, 2001 krizi, hepsini yaşadık. Bir kısım dalgalanmalar yaşanması normaldi. Ancak bu sefer farklı" diye devam etmişti.