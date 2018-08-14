Sabah yazarı Müderrisoğlu: Bakan Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi. Müderrisoğlu, "Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor" iddiasını ileri sürdü.

Okan Müderrisoğlu, " Küresel kirli oyuna karşı milli duruş " başlığıyla yayımlanan yazısında sert dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili olarak "Madalyonun arka yüzünde küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor" görüşünü dile getirdi.

"Teknik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor" diyen Müderrisoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor. Son 4 günde yapılan hazırlıklar, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın aldığı önlemler bu şartlar altında doğru adımlara işaret ediyor. Psikoloji değişiyor. Türkiye'nin bankaları ve bankacıları, ötekilerden ayrışarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sorumluluğu ile davranarak, bu ekonomik saldırıya karşı yüzde 100 yerli ve milli pozisyon alıyor."