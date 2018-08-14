Benzine 46 kuruş zam

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı;



14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 46,

Motorinde 58 Kuruş/Litre



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.