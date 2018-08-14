Benzine 46 kuruş zam

Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı;— Epgis (@trepgis) August 13, 2018
14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46,
Motorinde 58 Kuruş/Litre
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Benzine gelen zam pompa fiyatına yansımayacak. Daha önce yapılan düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.
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