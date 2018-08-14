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10:06 14 Ağustos 2018
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    TL, Türk Lirası

    Avrupa ve Körfez bankalarını TL korkusu sardı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (45)
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    Türk Lirası'nda yılbaşından bu yana kaybın yüzde 40'ın üzerine çıkmasının başlattığı riskten kaçış, hisse senedi piyasalarında satışları hızlandırdı. Özellikle Türk bankacılık sektöründeki büyük riskleri bulunan Avrupa ve Körfez ülkelerinde endeksler kan kaybetti.

    ABD ve Türkiye arasında artan tansiyonun TL'de yarattığı sert düşüş nedeniyle küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

    Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre, Türk Lirası'ndaki düşüş diğer varlıklara da sıçradı. Türkiye'de piyasalara müdahalenin yetersiz kalacağı ve paranın zayıflamasının bulaşıcı olacağından endişe eden yatırımcı, zengin ülkelerin tahvilleri ve dolar gibi güvenli limanlara yöneldi.

    TL / Dolar
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    'TL krizinin ana mağdurları İspanyol ve Fransız bankaları olabilir'
    47 ülkenin hisselerini takip eden MSCI Dünya Endeksi dün yüzde 0.5 gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine geldi. Avrupa'da bankaların Türkiye'deki risklerine dair endişeler euro ve borsa üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

    BBVA, UniCredit, BNP Paribas gibi Euro Bölgesi'nin en büyük bankalarının Türkiye'deki risklerinden giderek daha fazla endişe duyuluyor. Bunun yarattığı baskıyla euro/dolar paritesi Temmuz 2017 den bu yana ilk kez 1.14 ün altına geriledikten sonra dün biraz toparlanmaya çalıştı. Ancak parite halen 200 günlük hareket ortalamasının altında. TL'nin zayıflması Almanya'da DAX, Fransa d'a CAC 40ve İngiltere'de FTSE 100 gibi majör endeksler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    TÜRKİYE'DE EN FAZLA RİSK 83 MİLYAR DOLARLA İSPANYA'DA

    Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre bazı bankaların Türk bankacılık sektöründeki alacakları şöyle:

    Borsa
    © REUTERS / Ralph Orlowski/File Photo
    Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı
    - İspanyol bankaların Türkiye'deki risklerinin büyüklüğü 83.3 milyar dolar. İspanyol bankalarının Türkiye'deki iştiraklerindeki payı yüzde 4.53.

    — Fransız kreditörlerin alacakları 38.4 milyar dolar. JP Morgan'a göre Fransa'nın Türk iştiraklerindeki toplam payı yüzde 1.14.

    — İtalyan bankaların riskleri ise 17 milyar dolar. İtalyan bankaların Türkiye'deki payı yüzde 2.05.

    — Alman bankaların 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bankacılıkta taşınan riskler Avrupa ile sınırlı değil. BIS sınırötesi verilerine göre;

    — Japon bankaların alacakları 14 milyar dolar.

    — İngiliz kreditörlerin 19.2 milyar dolar.

    — ABD'nin ise 18 milyar dolar.

    Analistler, Türkiye'deki riskleri nedeniyle İtalya ve İspanya'da borsada yaşanan düşüşlerin yanında devlet tahvili getirisinde yükselişler meydana gelebileceği uyarısı yapıyor. Orta Doğu ülkelerinin de Türk bankacılık sektörüyle bağlantıları güçlü. Türkiye'de yatırımları olan Körfez bankalarının hisseleri de düşüşte.

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (45)

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    Etiketler:
    JP Morgan, Uluslararası Ödemeler Bankası, İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Körfez, Avrupa, Türkiye
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