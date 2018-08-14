THY, ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.