DenizBank Genel Müdürü Ateş: Dünya kadar döviz, TL'ye dönüyor

"Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz" görüşünü dile getiren Ateş, özetle şunları kaydetti:
— DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz.
— Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın.
— Yüzde 3'ler 4'ler seviyesindeki bir büyüme bizi rahatlatır.
'SPEKÜLASYONLARA MEYDAN VERİLMEMELİ'
— Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli.
— Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip.
'SOĞUMA DÖNEMİ YAŞANIR'
— Yabancı yatırımcı spekülatif bazı hareketlerden zarar gördü ama bunun soğuma dönemi yaşanır.
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