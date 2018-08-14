DenizBank Genel Müdürü Ateş: Dünya kadar döviz, TL'ye dönüyor

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Ateş, "Dünya kadar döviz, TL'ye dönüyor" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan Hakan Ateş, "Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli. Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip" dedi.

"Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz" görüşünü dile getiren Ateş, özetle şunları kaydetti:

— DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz.

— Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın.

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— Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi.

— Yüzde 3'ler 4'ler seviyesindeki bir büyüme bizi rahatlatır.

'SPEKÜLASYONLARA MEYDAN VERİLMEMELİ'

— Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli.

— Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip.

'SOĞUMA DÖNEMİ YAŞANIR'

— Yabancı yatırımcı spekülatif bazı hareketlerden zarar gördü ama bunun soğuma dönemi yaşanır.