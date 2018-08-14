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16:15 14 Ağustos 2018
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    Sanayi

    DEİK: Reel sektör için de adım atılmalı

    © AA /
    Ekonomi
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    Finansal piyasaların istikrarı için atılan adımların arkasında olduğunu açıklayan DEİK, aynı kararlı adımların, reel sektör için de hızla uygulamaya konulması talebinde bulundu.

    Ekonomi, büyüme
    © AA /
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    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), son günlerde finansal piyasaların istikrarı için kararlı adımların reel sektör için de hızla uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

    Ticari diplomasinin tüm unsurlarını kullanacağını belirten DEİK, bu kapsamda yarın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte büyükelçiler, TİM ve DEİK olarak bir araya gelerek atılacak ilave adımları belirleyeceklerini duyurdu.

    Yazılı bir açıklama yapan DEİK, yapısal bir sorundan kaynaklanmayan, ancak sonuçları itibarıyla piyasalara zarar veren gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bunların ekonomiye olumsuz etkileri olmakla birlikte kalıcı hasara dönüşebilecek yıkıcı etkisi olmayacağını belirtti.

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    Cumhurbaşkanı başkanlığında, ekonomi yönetimi, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın attığı adımlarla olumsuzlukları aşacak bir yol haritasının hızla uygulamaya konulmasının son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    ‘Ekonomi yönetimimizin, sadece orta vadede değil kısa vade için de aksiyon planının hazır olduğunu ve hemen uygulamaya koyduğunu görmek piyasaların güvenini arttırdı. Reel sektör olarak, finansal piyasaların istikrarı için atılan her adımı destekliyoruz. Aynı kararlı adımların, reel sektör için de hızla uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçteki önemli önceliklerimizdendir.'

    Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu alanda başlattığı adımın da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1.2 milyar TL'lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

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    DEİK açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

    ‘Yönetim Kurulumuz ile birlikte yaptığımız toplantımızda yönetim kurulumuz ve tüm dünyaya yayılmış 144 iş konseyimiz aracılığıyla, ticari diplomasinin tüm unsurlarını en etkili şekilde kullanmak için bir yol haritası ortaya koyduk. Çarşamba günü de, Ticaret Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızla birlikte, Büyükelçilerimiz, DEİK İş Konseyi Başkanlarımız ve TİM İhracatçı Birlik Başkanlarımızla bir araya getirerek süreci detaylarıyla değerlendirip atılacak ilave adımları belirleyeceğiz.'

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    Etiketler:
    Reel sektör, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Mustafa Varank
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