İTO Başkanı Avdagiç: Atılan olumlu adımların ek tedbirlerle desteklenmesini bekliyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, “Dövizde gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz” derken, tedbirlere rağmen TL fonlamada maliyetlerinin hala yüksek olduğunu belirtip "Bu maliyetlerin daha makul bir oranda sağlanması konusunda yapılması gerekenler var. Atılan olumlu adımların ek tedbirlerle desteklenmesini bekliyoruz" vurgusu yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, piyasada yaşanan dalgalanmanın etkilerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

Avdagiç iş dünyasının piyasadaki aşırı oynaklığın azalmasını ve kur fiyatlarının stabilize olmasını arzu ettiklerini, bu kapsamda SPK, BDDK ve TCMB'nin tedbir paketlerinin piyasalara olumlu yansıdığını kaydetti.

Avdagiç "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iş dünyasından gelen açıklamalar, Almanya, İtalya, Rusya'dan gelen destekler sonrası Dövizde bir fiyat düşüşü yaşadık, bunun daha da devam edeceğini düşünüyoruz. Fiyatın daha aşağı seviyelerde dengeye kavuşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Tedbirlere rağmen TL fonlamada maliyetlerinin hala yüksek olduğunu belirten Avdagiç "Bu maliyetlerin daha makul bir oranda sağlanması konusunda yapılması gerekenler var. Atılan olumlu adımların ek tedbirlerle desteklenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.