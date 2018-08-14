FBI uyardı: Dünya genelinde milyonlarca dolar çalınabilir

FBI'dan yapılan gizli bir açıklamada, tüm dünyadaki banka ATM'lerinin siber saldırı riski altında olduğu ve banka hesaplarından milyonlarca doların çalınabileceği uyarısı yapıldı.

FBI'ın cuma günü uluslararası bankalara yaptığı ortaya çıkan ama kaynağı bilinmeyen uyarıya göre siber suçlular yakın zamanda dünya çapındaki ATM'lere yönelik büyük bir saldırı planlıyor.

Siber güvenlik uzmanı Brian Krebs'in ulaştığı raporda, suçluların bir banka veya para kart işlemcisini hackleyerek birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanındaki ATM'lerden milyonlarca dolar çekmeyi planladığı yazıyor.

'KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BANKALAR DAHA BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA'

Öte yandan FBI uyarısında, ekipmanlarını ve yazılımlarını en son güvenlik standartlarına yükseltmeyen küçük ölçekli bankaların daha büyük bir risk altında olduğu vurgulandı.



Benzer bir dolandırıcılık operasyonu 2009 yılında yaşanmış, dünya çapında ATM'lerden yaklaşık 9 milyon dolar değerinde para çekilmişti.