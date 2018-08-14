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    TBB: Nakdi krediler yüzde 23 arttı

    © AFP 2018 / OZAN KÖSE
    Ekonomi
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    TBB, bankaların kullandırdığı nakdi kredilerin haziran ayında yıllık bazda yüzde 23 arttığını açıkladı.

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2.506 milyar TL oldu.

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    TBB'den yapılan açıklamaya göre, nakdi kredilerin 2.382 milyar TL'si bankalar, 55 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 36 milyar TL'si finansman şirketleri ve 33 milyar TL'si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Tasfiye olunacak alacaklar Haziran 2018 itibarıyla 80,2 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 74 milyar TL'si bankalara 3.2 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar TL'si de finansman şirketlerine aittir.

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    Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 Haziran ayı itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1.943 milyar TL oldu.

    İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 12) takip etti.

    Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 26 arttı.

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    Haziran 2018 itibari ile tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4.4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

    Bu sektörü yüzde 4.2 ile turizm sektörü takip etti.

    BİREYSEL KREDİLER 563 MİLYAR TL OLDU

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    © REUTERS / Jose Luis Gonzalez
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    Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 563 milyar TL oldu.

    Bireysel kredilerin yüzde 37'sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 39'unu ihtiyaç kredileri oldu.

    Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 3.2 seviyesinde gerçekleşti."

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    Etiketler:
    Kredi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
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