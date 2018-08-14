‘Petrol alışverişinde euro kullanımına geçilmesi, ABD’ye karşı önemli bir kart olur’

ABD’nin yeni yaptırımlarının ardından, Rusya’nın petrol alışverişinde yerel para birimi kullanımına geçebilme ihtimali gündemde. Sputnik’e konuşan uzmanlar, bunun mümkün olduğunu, ancak euro kullanımına geçilmesinin daha gerçekçi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

© Sputnik / Alexander Wilf Rusya: İran’la petrol karşılığı mal takası ile ilgileniyoruz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, hükümetin petrol ile ilgili anlaşmalarda, özellikle de Türkiye ve İran'la dolar yerine yerli para birimlerinin kullanımına geçilmesi olasılığını incelediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'nın en büyük müttefikleri olan Rusya, İran, Çin ve Ukrayna ile ticarette yerel para birimi kullanımına geçilebileceğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan uzmanlar dolar kullanımından vazgeçilmesinin sadece petrol için değil, diğer alışverişlerde de mümkün olduğu değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre bu adım anlaşma yapılması istenen tarafların ruble üzerinden yatırım yapmayı kabul etmesi halinde rublenin güçlenmesine yol açabilir.

Rus ekonomist Sergey Hestanov,"Alışverişlerde rublenin kullanımına geçilmesi mümkün, ancak rubledeki riskin en aza indirilmesi için karşı tarafın indirim ya da imtiyazda bulunması gerek" dedi.

Hestanov, rubledeki riskten dolayı şimdilik euro kullanımına geçilmesinin daha gerçekçi olduğunu vurguladı.

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Öğretim Üyesi Dmitriy Danilov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu haftasonu Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yapacağı görüşmede bu konunun ele alınabileceğini ifade etti.

Danilov'a göre, anlaşmalarda euro kullanımına geçilmesi ABD'nin gelecekteki olası yaptırımlarına karşı işbirliğini güvence altına alabilecek ‘önemli bir kart ve ciddi bir ekonomik tedbir' niteliğinde.