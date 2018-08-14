‘Petrol alışverişinde euro kullanımına geçilmesi, ABD’ye karşı önemli bir kart olur’

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan uzmanlar dolar kullanımından vazgeçilmesinin sadece petrol için değil, diğer alışverişlerde de mümkün olduğu değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre bu adım anlaşma yapılması istenen tarafların ruble üzerinden yatırım yapmayı kabul etmesi halinde rublenin güçlenmesine yol açabilir.
Rus ekonomist Sergey Hestanov,"Alışverişlerde rublenin kullanımına geçilmesi mümkün, ancak rubledeki riskin en aza indirilmesi için karşı tarafın indirim ya da imtiyazda bulunması gerek" dedi.
Hestanov, rubledeki riskten dolayı şimdilik euro kullanımına geçilmesinin daha gerçekçi olduğunu vurguladı.
Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Öğretim Üyesi Dmitriy Danilov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu haftasonu Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yapacağı görüşmede bu konunun ele alınabileceğini ifade etti.
Danilov'a göre, anlaşmalarda euro kullanımına geçilmesi ABD'nin gelecekteki olası yaptırımlarına karşı işbirliğini güvence altına alabilecek ‘önemli bir kart ve ciddi bir ekonomik tedbir' niteliğinde.
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