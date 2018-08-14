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18:39 14 Ağustos 2018
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    iPhone

    Türkiye, iPhone'a ne kadar para harcadı?

    © REUTERS / Peter Nicholls
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından Türkiye'de gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
    Apple'ın 2007 yılında ilk modelinin çıkardığı iPhone, Türkiye'de ise 2008 yılının sonunda satışa sunuldu. Aradan geçen süre içinde Apple'ın dünya genelinde iPhone satışları 1.3 milyar adedi geçti. 10 yıllık süreç sonunda şu anda aktif olarak Türkiye'de ise iPhone kullanan 10 milyona yakın kişiye ulaşıldı.

    Araştırma kuruluşu Statcounter'ın Temmuz 2018 verilerine göre dünya akıllı telefon pazarında Apple'ın iPhone ile yüzde 19.4'lük pazar payı bulunurken, en büyük rakibi Güney Koreli Samsung'un payı ise yüzde 30.7 seviyesinde.

    APPLE'IN İPHONE İLE TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI YÜZDE 16.5 DÜZEYİNDEYKEN, SAMSUNG'UN PAYI YÜZDE 52.7

    Vestel
    © AA /
    Vestel hisseleri, Erdoğan'la yükseldi
    Habertürk'ten Necdet çalışkan'ın haberine göre, veriler Türkiye'deki mevcut durumun ise daha da çarpıcı olduğunu ortaya koyuyor. Temmuz 2018 itibariyle Apple'ın iPhone ile Türkiye'de Pazar payı yüzde 16.5 düzeyindeyken, küresel rakibi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Samsung'un Türkiye'deki pazar payı yüzde 52.7'ye ulaşmış durumda.  

    Statcounter'ın analizine göre Türkiye'deki mobil cihaz pazarında Samsung ve Apple'ı, yüzde 5'lik pay ile General Mobile, yüzde 5.2 ile LG, yüzde 4.9 ile Huawei ve yüzde 2'lik pay ile Vestel izliyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'na göre Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı 79 milyonu, Türkiye'deki mobil operatörlerin açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre akıllı telefon kullanım oranı ise yüzde 70'leri aşmış durumda.

    Apple
    © REUTERS / Suzanne Plunkett
    Apple'ın 1 trilyon dolarlık yolculuğu
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    TÜRKİYE'DE 10 MİLYON KİŞİ İPHONE KULLANIYOR

    Bu veriler üzerinden Apple'ın yüzde 16.5'lik pazar payı dikkate alındığında ise Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcının elinde iPhone olduğu ortaya çıkıyor.

    İTHAL CEP FATURASININ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ

    Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.

    Huawei
    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Çinli Huawei, Apple'ı geçti
    Sözkonusu bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyar doları buldu. Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

    Diğer bir deyişle kullanıcı bazında Türkiye'de yüzde 16.5'luk payı olan Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29'luk payı kaptı. Bu süreçte Türk tüketicileri satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 arasında vergi ödedi.

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    Etiketler:
    Venüs, iPhone, Vestel, Samsung, Apple, Recep Tayyip Erdoğan
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