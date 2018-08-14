Albayrak: Dolar güvenilirliğini yitirmiştir, TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz

Türk Lirası'nı koruyacak adımları atmaya devam edeceklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz" dedi. Albayrak, "Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir" diye konuştu.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

SETA'nın düzenlediği 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu'nda, 'AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma' konulu oturumda konuşan Albayrak, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmaları rahatlatmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, "Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL'mizin daha da güçleneceğini göreceğiz" dedi.

#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'daki AK Parti Sempozyumu"nda konuşuyor. https://t.co/TZsLavbieL — AA Canlı (@AACanli) 14 Ağustos 2018

'MERKEZ BANKAMIZ VE BDDK TÜM TEDBİRLERİ ALDI'

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Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik.

— Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

'PİYASALARDA PANİK VE ENDİŞE HAVASI OLUŞTURAMADILAR'



- Doların adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde uluslararası ticarette Türk Lirası'nı koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz.

— İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösteriyor.

— Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A'dan Z'ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız. Önümüzdeki dönemde ekonomimizi dönüştürecek somut ve etkili reformlar, politika çerçevemizin en önemli parçası olacak.

'AVRUPA'DAN YÜKSELEN TEPKİLERİ ÖNEMSİYORUZ'

© AFP 2018 / BARBARA SAX Almanya: Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz

- Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek.

— Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

— 2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politakayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir.