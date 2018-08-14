Albayrak: Dolar güvenilirliğini yitirmiştir, TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz

Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmaları rahatlatmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, "Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL'mizin daha da güçleneceğini göreceğiz" dedi.
#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'daki AK Parti Sempozyumu"nda konuşuyor. https://t.co/TZsLavbieL— AA Canlı (@AACanli) 14 Ağustos 2018
'MERKEZ BANKAMIZ VE BDDK TÜM TEDBİRLERİ ALDI'
— Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik.
— Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.
'PİYASALARDA PANİK VE ENDİŞE HAVASI OLUŞTURAMADILAR'
— İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösteriyor.
— Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A'dan Z'ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız. Önümüzdeki dönemde ekonomimizi dönüştürecek somut ve etkili reformlar, politika çerçevemizin en önemli parçası olacak.
'AVRUPA'DAN YÜKSELEN TEPKİLERİ ÖNEMSİYORUZ'
— Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.
— 2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politakayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir.
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