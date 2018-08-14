Çevre Bakanı: İnşaatlarda ABD menşeli malzeme kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi boykot çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Kurum, "Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar" dedi.
Kurum, "Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadesini kullandı.
Açıklamada, Bakan Kurum'un gelecek günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)