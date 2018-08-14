Türkiye altını kurtaramadı

Dün altın fiyatı Mart 2017'den bu yana 1200 doların altına ilk kez düştü. Reuters'e göre, dünya pazarındaki altın fiyatları, 30 Ocak 2017'den bu yana minimum değer olan ons başına 1191.35 $ 'a ulaştı.

© REUTERS / Umit Bektas Rusya, büyük altın rezervlerini nerede tutuyor?

Dün, DXY endeksi (dünyanın önde gelen altı para birimine göre dolar), 5 Temmuz 2017'den bu yana % 0.4 artarak en yüksek seviye olan 96.52 puana yükseldi. Üç gün boyunca endeks % 1.5'den fazla büyüdü. ABD para biriminin güçlenmesi, yatırımcıların ABD Federal Rezerv Sisteminin (FRS) para politikasının sıkılaştırılması konusundaki beklentileri ile uyumlu gelişiyor. Alfa Capital analisti Artem Kopilov konuyla ilgili "Güçlü dolar, değerli metallerin fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor. Piyasa beklentilerine göre, bu yıl sonuna kadar iki Fed faiz artırımı daha olacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE ALTIN ALIMLARI DÜŞEBİLİR'

Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin pazarlarında türbülansa neden olan Türk lirasının devalüasyonu, altın değerini etkilemedi. Analistlere göre, uluslararası yatırımcılar dünyadaki artan jeopolitik gerginliklere karşı ABD doları cinsinden varlıklara gitmeyi tercih ediyor. Julius Baer emtia piyasası analisti Karsten Menke "Türkiye'deki krizin dünya pazarı üzerindeki etkisi sınırlı olup savunma varlıklarına yönelik bir talep dalgasına neden olmayacaktır. Bununla beraber, Türkiye'de altın alımları bile düşebilir " tahmininde bulunarak, "Dolar kuru yüksek kalmaya devam edecek, metale olan küresel talep zayıflayacak ve hisseler dar bir aralıkta dalgalanacaktır" dedi.