TL’deki değer kaybı, tarım alanındaki Rus-Türk işbirliğini nasıl etkiler?

Rusya'nın tarım sektörünün temsilcileri de Rusya'dan aktif şekilde tahıl ve bitkisel yağ alan Türkiye'nin Rusya'nın piyasasına sebze ve meyve sevkiyatını gerçekleştirdiğini vurgulayarak liranın değer kaybının tarım alanında iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmini olumsuz etkilemeyeceğini savundu.
'CİDDİ ETKİ YARATACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Aynı zamanda bu yıl dünya piyasasında bitkisel yağ fiyatında artışın beklendiğini kaydeden Maltsev, 2017'de Ankara'nın Rusya'dan bir sürü tarım ürünlerinin ithalatına sınırlama getirmesinin ardından Türkiye'ye yapılan Rus yağ sevkiyatının azalmış olduğunu hatırlatarak bütün bu faktörlerin sevkiyat hacminin şimdiki seviyede tutulması imkanını sağlayacağını belirtti.
Sputnik'e yorumda bulunan Rusya Tahıl Birliği Başkan Yardımcısı Aleksandr Korbut ise karşılıklı ticarette ulusal para kullanımına kısa vadede geçileceğini düşünmediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Ticarette ulusal para kullanmak tabii ki çok önemli ve faydalı bir şey. Ancak asıl mesele ülkenin buna geçebilip geçemeyeceğidir. Son yıllarda ulusal para kullanımı konusu sık sık gündeme gelmeye başladı, ancak şimdilik bununla ilgili somut adımların atıldığı yok."
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