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12:15 15 Ağustos 2018
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    ABD menşeli bazı ürünlerde vergi oranı yüzde 100 artırıldı

    © Flickr / Victoria Pickering
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (57)
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    ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Resmi Gazete'de, "ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar" başlıklı karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getirildi. Kararda, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişilik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır" denildi.

    ALKOLLÜ İÇECEKLERDE YÜZDE 140 EK VERGİ

    Ek mali yükümlülük oranları; sert kabuklu meyvelerde yüzde 20, pirinçte yüzde 50, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içeceklerde yüzde 140, yaprak tütün ve tütün dökümlerinde yüzde 60, taşkömürü ile ondan elde edilen briket, toprak ve benzeri yakıtlarda yüzde 13.7, taşkömürü, linyit ve turbodan elde edilen kömürlerde yüzde 10, güzellik veya makyaj müstahzaları ve cilt bakımı için kullanılan müstahzalarda yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlarda yüzde 10, el yapısı kağıt ve kartonlarda yüzde 20, birincil elyaf, kağıt ve kartonlarında yüzde 20, otomotiv ürünlerinde yüzde 120 oranında artırıldı.

     

    Pirinç, alkol, güzellik ve makyaj malzemeleri ile binek otomobillere ek vergi getirildi
    © Fotoğraf : Resmi Gazete
    Pirinç, alkol, güzellik ve makyaj malzemeleri ile binek otomobillere ek vergi getirildi
    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

    'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" ifadesini kullandı.

    Oktay, şöyle devam etti:

    "Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."

     

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (57)

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    Etiketler:
    Türkiye
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