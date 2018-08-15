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09:25 15 Ağustos 2018
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    Kredi kartı

    BDDK’dan üç yönetmeliğe onay: Taksit ve vadeye sınır, kredilere yapılandırma

    © AA /
    Ekonomi
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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinin vadesine 36 ay, kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirip kredilere yeniden yapılandırma imkanı sağlayan yönetmelikleri kabul etti.

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    BDDK'nın üç yönetmeliğin kabul edildiğine dair açıklamasında "Söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanma süreci devam etmektedir" dendi.
    Onaylanan taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi: "Tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz."

    Taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler de yer aldı.

    TAKSİT 12 AYI GEÇEMEYECEK

    euro, dolar, sterlin, yen
    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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    Taslağa göre, kredi kartlarıyla yapılacak mal ve hizmet alımları ve nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek: "Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemeyecek."

    Taslağa göre, bu süre elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

    Kredi kartlarıyla yapılacak kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

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    © AA / Selman Tür
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    Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemeyecek.

    FİNANSAL KİRALAMADA DA DÜZENLEME

    BDDK finansal kiralama işlemlerinde de düzenlemeye gitti.

    Buna göre, tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak.

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    Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası'nı aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin Türk Lirası'nın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak.

    İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

    KONUT, TADİLAT, TEKNOLOJİ

    Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun Türk Medeni Kanunu'nun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ve taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak.

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    KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA AYNI VADELER UYGULANACAK

    Yönetmeliğe göre bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

    Buna ilişkin kabul edilen geçici maddede "Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" dendi.

    Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi 36 ayı aşamayacak.

     

    Etiketler:
    borç yapılandırma, kredi kartı, Taksit, kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK, Türkiye
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