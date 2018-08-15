'İskenderi 12 euro'ya satıyorum, ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım'

Türk asıllı Belçika vatandaşı Seyfettin Erdem, Brüksel'de bir lokanta işlettiğini belirtetrek "Ülkemin yanında olduğumu gösterebilmek ve insanlara ilham olabilmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu dükkanda 1 avro 1 TL değerindedir. Mesela iskenderi 12 euro'ya satıyorum ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım" dedi.

Yeni Şafak'tan Ayşe Mine Alioğlu'nun haberine göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Ankara 15 Temmuz Platformuna bağlı 90 sivil toplum kuruluşu ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi. ANKESOB Genel Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara'da bir döviz bürosu önünde yaptığı açıklamada, esnaf odaları olarak devletin ve milletin yanında olduklarını, bütün dolar ve avrolarını bozduracaklarını söyledi.

'300 BİN DOLAR BOZDURDUK'

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ile Sultanhamamı Esnafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 300 bin doları TL'ye çevirdi. Sultanhamamı Esnafları Temsilcisi İrfan Çalışkan, "Küresel güçler 15 Temmuz'da yapamadıklarını dolar silahını kullanarak tezğahlamaya kalktı. Dik durarak, bunlara boyun eğmeyeceğiz" dedi

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşı bertaraf etmek için vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti. Dövizini bozdurmak için çarşıya gelen gurbetçi Bilgin Başol, "30 yıldır Almanya'dayım. Kendi şirketim var. Ülkemizin üzerinde dönen oyunların farkındayız. Bazıları hala Türkiye'nin gücünün farkında değil. Elime döviz geçtikçe inadına Türk lirası alacağım. Elhamdülillah param var daha da çok olacak. 100 bin Euro'mun tamamını Türk lirasına çevirdim" dedi.

'GÜN PARAMI TL'YE ÇEVİRDİM'

Yastık altı dolarını bozdurmak için Kapalıçarşı'ya gelen Sevgi Öz, "Dört çocuğum var. Tüm birikimim onlara fakat önce ülkem. Türkiye'nin ekonomik durumu iyi olursa geleceğimizde kurtulur. Bu sebepten herkes dövizini Türk lirasına çevirsin. Gün paramdan biriken bir miktar dolarımı bozduruyorum" şeklinde konuştu.

Türk asıllı Belçika vatandaşı Seyfettin Erdem, Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilmek adına işlettiği lokantada Türk lirası ile satış yapıyor.Başkent Brüksel'deki Josaphat caddesinde lokanta işleten Erdem, Türk lirasına destek vermek amacıyla lokantasında kampanya başlattığını anlattı. Erdem, "Ülkemin yanında olduğumu gösterebilmek ve insanlara ilham olabilmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu dükkanda 1 euro 1 TL değerindedir. Mesela iskenderi 12 avroya satıyorum ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım" diye konuştu.