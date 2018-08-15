Oğlunun belden aşağısına dolar, yukarısına TL yapıştırarak ABD'yi protesto etti

Taşbaşı, şöyle devam etti:
"Bunun nedeni 1, 2 haftadır doların hızlı bir şekilde artması. Biz de tepkimizi böyle gösteriyoruz. Bu paranın ülkemizde kullanılmamasını ve kendi paramızın değer kazanmasını istiyoruz. Nereye gitsek dolar, her şeyimizi dolara bağlamışız. Oğlum üzerindeki paralarla 3-4 gün boyunca dolaşacak. Türk lirasını üste koyup doları alt tarafa koymamızın amacı ise bizim paramızın daha üstün olduğunu göstermek. Türk parası bizim başımızın tacı her zaman yukarıdadır"
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