CHP Sözcüsü Öztrak: Ekonominin temelleri sağlam değil, seni iteni sen de iteceksin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak "Ekonominin temelleri sağlam değil" değerlendirmesinde bulundu. Öztrak, "Birileri beni itiyor diye sızlanmaktan vazgeçeceksin, ayağa kalkacaksın, seni iteni sen de iteceksin” dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre eski Hazine Müsteşarı Öztrak, sorunun likidite gibi göründüğünün, ancak temelinde kredibilite olduğunu söyledi.

İktidarın güven sorununu halletmesi gerektiğini belirten Öztrak, "Merkez Bankası, tüm dünyada vesayet altında olarak algılandı ve güven bunalımına yol açtı" ifadesini kullandı.

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Tehdit ederek, savcıları, polisleri görevlendirerek bu iş düzelmez. Bu milletin en sevmediği ekonomi türü, emir komuta ekonomisi, en sevmediği şey de tehdittir. ABD yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar, Türk ekonomisinde belli zafiyetleri tetiklemiştir ama bu zafiyetler Türkiye’yi 17 yıldır yöneten AKP’nin yönetim anlayışından kaynaklanmıştır. Trump etkisi olmasa da ekonomide işler iyi gitmiyor. TBMM’de de atılması gereken adımlar var. TBMM Başkanı’nın Meclis’i toplantıya çağırması gerek.”

'ÖNCE KENDİ EVİNE ÇEKİDÜZEN VERECEKSİN'

Öztrak, iktidara yönelik olarak da "Ekonominin temelleri sağlam değil. Önce kendi evine çekidüzen vereceksin. Birileri beni itiyor diye sızlanmaktan vazgeçeceksin, ayağa kalkacaksın, seni iteni sen de iteceksin" mesajını verdi.