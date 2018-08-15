BDDK'dan swap işlemlerine yeni sınır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo BDDK, SWAP işlemlerine sınırlama getirdi

BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

BDDK hafta başında swap işlemlerine bankaların özkaynaklarının yüzde 50'sini geçememe şartı getirmişti.