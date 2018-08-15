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    Bloomberg

    Sabah yazarı Güngör: Türkiye piyasasındaki tüm aktörler Bloomberg'i boykot edebilir

    © Fotoğraf : Bloomberg.com
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (57)
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    Sabah yazarı Dilek Güngör, Türkiye piyasasındaki aktörlerin Bloomberg üyeliklerini iptal edebileceği görüşünü dile getirdi. Güngör, dünya finans çevrelerinin dikkatle izlediği Bloomberg'in Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbenin en önemli aktörlerinden birisi olduğunu iddia etti.

    İstinye Park
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bloomberg'i kastederek "Spekülasyonu kurutmak istiyorsak kaynağından başlamak gerekir" diyen Dilek Güngör, "Ajans işi gücü bırakmış, gece-gündüz yalan, spekülatif ve algıya yönelik haberlerle Türkiye'de vatandaşları, dünyada da yatırımcıları etkilemeye uğraşıyor" ifadesini kullandı.

    Güngör, sözlerine şöyle devam etti:

    "Geçen hafta Türk bankacılık sektörüyle ilgili gerçek dışı haberini hatırlarsınız. Geçmişte de benzer dezenformasyonlarına şahit olduk. Hangi birini sayayım. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iPhone çıkışını bile taraflı ve alaycı bir üslupla haberleştirince 'Yok artık' dedim. Düşünüyorum da boykot listesine Bloomberg alınabilir mi?

    "Malum, Hazine Müsteşarlığı'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Borsa İstanbul'a ve bankalara kadar piyasadaki tüm aktörler Bloomberg'in veri ekranını kullanıyor. Haberler onların terminallerinden geliyor. Öğrendiğime göre, önümüzdeki günlerde kurumlar Bloomberg üyeliklerini iptal edebilir. Emin olun, böyle bir durum olursa dezenformasyon sürecinin önü kesilir. Hülasa, spekülasyonu kurutmak istiyorsak kaynağından başlamak gerekir."

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (57)

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    Etiketler:
    döviz, dolar, euro, TL, Bloomberg, Türkiye, ABD
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