Kayıt
12:15 15 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Özel sektör

    Özel sektörün uzun vadeli borcu azaldı, kısa vadeli borcu arttı

    Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (57)
    0 21

    Haziran ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı borç uzun vadelide 36 milyon dolar düşerken, kısa vadelide 486 milyon dolar artış gösterdi. Aynı dönem uzun vadeli borç 221.7 milyar dolar, kısa vadeli borç ise 19.1 milyar olarak kaydedildi.

    Dolar
    © REUTERS / Hafidz Mubarak
    Dolar 6, euro 7 liranın altını gördü
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün dış borç rakamlarını açıkladı.

    Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 36 milyon ABD doları azalarak 221.7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 486 milyon ABD doları artarak 19.1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlemlendi.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon ABD doları artışla 30.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

    Oğlunun belden aşağısına dolar, yukarısına Türk Lirası yapıştırarak ABD'yi protesto etti
    © Fotoğraf : DHA
    Oğlunun belden aşağısına dolar, yukarısına TL yapıştırarak ABD'yi protesto etti
    Açıklamada şöyle denildi:

    "Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 355 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 841 milyon ABD doları azalışla 3.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.5 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 528 milyon ABD doları artışla 7.5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 282 milyon ABD doları artışla 12.9 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 425 milyon ABD doları artışla 3.6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
    Albayrak: Dolar güvenilirliğini yitirmiştir, TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz
    Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 851 milyon ABD doları artarak 153.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 663 milyar ABD doları artarak 18.5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

    Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 221.7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,7'sinin ABD doları, yüzde 34,4'ünün euro, yüzde 4,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19.1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44.4'ünün ABD doları, yüzde 34'ünün euro ve yüzde 21.5'inin Türk lirası ve yüzde 0.1'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

    BOTAŞ
    © AA /
    BOTAŞ, santraller için dolar kurunu sabitliyor
    Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 221.7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 49.9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 19.1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79'unu finansal kuruluşların, yüzde 21'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."

     

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (57)

    İlgili konular:

    Tarım ilacı üreticisi şirket, kanser hastasına 289 milyon dolar tazminat ödeyecek
    Dolar 7 lirayı aştı
    CHP'li Pekşen'den dolar tepkisi: Ahlaksız bir saldırı, söz konusu vatandır
    Merkez Bankası piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağladı
    1000 dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil
    Rusya’da dolar, Nisan 2016’dan beri ilk kez 68 rubleyi aştı
    Merkez Bankası'nın hamlelerinin dövize etkisi sınırlı oldu, dolar yeniden yükselişte
    Etiketler:
    döviz, dolar, euro, TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Fernando Alonso
    Fernando Alonso, Formula 1'e veda ediyor
    Karikatür
    'Dolar, uluslararası ticaret için güvenilir bir araç olmaktan çıktı'
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet