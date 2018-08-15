Ertem: ABD'nin bu yaptığı bize ekonomide büyük bir yenilenme fırsatı verecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye'nin kur şokunu ekonomik krize dönüştürmeyecek tüm araçlara ve iktisadi dinamiğe sahip olduğunu belirterek, "Şuna inanın, ABD'nin bu yaptığı hiç de umduğu sonuçlara yol açmayacak, aksine, bize ekonomide hem anlayış hem de fiziki olarak büyük bir yenilenme fırsatı verecek" dedi.

"Esasında şimdi ABD'nin Türkiye ile yaşadığı kriz, tutuklu 'adamları' ile ilgili bir kriz değildir. ABD'nin tüm dünyaya açtığı bir savaştır" diyen Ertem, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin bu ekonomik savaş karşısında yapacakları çok şey olduğunu söyledi.

Ertem, "Her şeyden önce, bu kural tanımazlık tüm dünya için yeni bir kurallar ve kurumlar arayışını getirecektir. Başta Bretton-Woods para düzeni ve onun tüm kurumları —genel paradigması- artık geçersiz olacaktır. ABD dışındaki tüm ülkeler yeni bir para ve ticaret düzeni için daha kararlı olacaklardır" ifadesini kullandı.

Ertem'in bugün Milliyet gazetesinde yayımlanan 'ABD'nin insanlığa ilan ettiği savaş…' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye'nin ve diğer ülkelerin, artık ilan edilmiş bu ekonomik savaş karşısında yapacakları ve bu saldırıyı durduracakları çok şey vardır. Her şeyden önce, bu kural tanımazlık tüm dünya için yeni bir kurallar ve kurumlar arayışını getirecektir. Başta Bretton-Woods para düzeni ve onun tüm kurumları —genel paradigması- artık geçersiz olacaktır. ABD dışındaki tüm ülkeler yeni bir para ve ticaret düzeni için daha kararlı olacaklardır.

'YENİ DENGEYE GÖRE BİR YENİLENME VE ÇIKIŞ FIRSATI'

© Flickr / Victoria Pickering ABD menşeli bazı ürünlerde vergi yüzde 100 artırıldı

Türkiye, bu kur şokunu bir ekonomik krize dönüştürmeyecek tüm araçlara ve iktisadi dinamiğe sahiptir. Bu, aynı zamanda, ekonomi için yeni bir denge halidir ve bu yeni dengeye göre bir yenilenme ve çıkış fırsatıdır da… Tabii bunu söylerken, bütün bu yaşadıklarımızın bir hasarı olmayacağını da iddia etmiyorum. Ama bunun, şimdiye değin görülmemiş bir ekonomik savaş, yalnız Türkiye'ye değil, insanlığa ilan edilmiş bir ekonomik savaş olduğunu da hiç unutmayalım. Burada herkes devletin, tüm kurumlarıyla gereğini yapacağından şüphe duymasın…

Biz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir siyasi-iktisadi düzeni kurmak için büyük bir uzlaşı geliştirdik. 24 Haziran'da yeni başkanlık sistemiyle taçlanan bu büyük millet uzlaşısı, hem diğer, gelişmekte olan ülkelere örnek olacak büyük bir siyasi dönüşümdür hem de ekonomik olarak bir yenilenme fırsatıdır.

Şuna inanın, ABD'nin bu yaptığı hiç de umduğu sonuçlara yol açmayacak, tam aksine, bize ekonomide hem anlayış olarak hem de fiziki olarak büyük bir yenilenme fırsatı verecek. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarda bunu tüm dünya görecek."