'Besmeleli, kullanılmış, boykot niyetine satılık iPhone'

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" açıklamasının ardından ikinci el alışveriş sitelerinde 'boykot' notuyla ilanlar yer aldı. Boykot temalı ilanlar en çok iPhone üzerinden oldu. Satış notlarında 'Reisin boykot kararına uyduğum için satılık', 'Amerika'yı boykot satıyorum', 'Besmeleli kullanılmış boykot niyetine satılık' gibi notlar yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından verilen ilanların yanında, önceki tarihli ilanlar da "boykot" notuyla yayınlandı.

Sahibinden’e ‘boykot’ yazınca çıkan sonuç. pic.twitter.com/KT2KyRsmn1 — mustafa kökmen (@mtkokmen) 14 Ağustos 2018

Dolar'ın TL karşısında değer kazanması ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle açıklama yapan Erdoğan, dün ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını söyledi:

"Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.

"Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir."