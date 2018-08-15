Gazprom ve Botaş arasındaki tahkim muameleleri durduruldu

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Gazprom ve Botaş fiyat konusunda anlaştı ve tahkim sürecini sonlandırıyor

Gazprom'un 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin raporunda gaz fiyatlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin tahkim muamelelerinin, sorunun ticari yoldan çözülmesi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Botaş Ekim 2015'te Gazprom'a Aralık 2014'ten beri Rusya'dan yapılan gaz sevkiyatlarının indirilmesi için tahkim mahkemesine başvurmuştu. İki taraf arasında gaz fiyatına ilişkin mayıs ayındaki yapılan görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazprom'un Türkiye'ye 2015-2016 dönemi için yüzde 10.25 indirim yapacağını ve 1 milyar dolar geri ödeme yapacağını söylemişti.