Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın uluslararası yatırımcılarla telekonferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya ABD, Avrupa ve Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere yatırımcılar katılacak.
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NTV'nin aktardığı habere göre, Albayrak'ın saat 16.00'da yapacağı toplantıya katılım için, 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.
Albayrak, toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlatacak; yeni ekonomik modelin tanıtımını yapacak.
Albayrak, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını da yanıtlayacak.
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