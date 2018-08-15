Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yarın yatırımcılarla yapacağı telekonferans için 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın uluslararası yatırımcılarla telekonferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya ABD, Avrupa ve Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere yatırımcılar katılacak.

NTV'nin aktardığı habere göre, Albayrak'ın saat 16.00'da yapacağı toplantıya katılım için, 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.

Albayrak, toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlatacak; yeni ekonomik modelin tanıtımını yapacak.

Albayrak, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını da yanıtlayacak.