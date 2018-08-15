İngiltere'de TL kalmadı

İngiliz sterlini Brexit görüşmeleri nedeniyle euro karşısında değer kaybederken TL karşısında yükselince, İngiliz turistlerin yaz tatili için Türkiye'ye ilgisi arttı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre The Guardian gazetesi, ülkenin önde gelen döviz şirketlerinden ICE'nin kasasında dün itibarıyla TL kalmadığını duyurdu.

Şirket, www.iceplc.com adresindeki internet sitesi üzerinden yapılan TL alımlarının geçen aya kıyasla yüzde 24 bin arttığını açıkladı.

ICE Genel Müdürü Louis Bridger "TL'ye görülmemiş bir talep" olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Stoklarımızı artırmak için tedarikçilerimiz ve Türkiye Merkez Bankası ile yakın çalışıyoruz. Fakat talep o kadar büyük ki, yarın sabaha kadar internet üzerinden TL satamayabiliriz."

The Guardian haberinde, "İngiliz döviz bürolarının büyük kısmında lira kalmadı ama Londra'daki Luton Havalimanı ve Doncaster Havalimanı'ndan hâlâ lira edinebilirsiniz" ifadelerini kullandı.