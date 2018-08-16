Oyak Genel Müdürü Erdem: Panik havasına gerek yok

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak "Herhangi bir panik havasına gerek yok. Ekonominin can damarı alanlarda müthiş bir güçle ayaktayız" dedi.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Süleyman Savaş Erdem, son dönemde yaşananların bir tür ekonomik saldırı olduğunu savundu. Erdem, "Doların ve Euro’nun bu seviyelerde olmasını haklı kılabilecek herhangi bir ekonomik veya finansal rasyonalite yok" dedi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Erdem, "Oyak’ın fabrikaları çalışıyor, yatırımlar hayata geçiyor, ihracatımız ve istihdam politikalarımız hız kesmeden sürüyor" ifadesini kullandı.

Erdem, şunları kaydetti:

"Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile minimum 100 milyon dolarlık otomotiv odaklı Ro-Ro limanı yatırımına başladık. Kocaeli Körfezi'ndeki Oyak Port için imzaları bu yıl attık. Yıllık 1 milyon araç elleçleme kapasitesiyle hizmet verecek."

'RENAULT İLE 27 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMAK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?'

Fransız Renault Grubu ile ortaklıklarını 27 yıl daha uzattıklarını duyuran Erdem, "Oyak Renault, 288 bin adetle otomobil ihracatında 1’inci sırada yer alıyor. Bu yıl 4.2 milyar dolar ihracat öngörüyoruz" bilgisini verdi.

Erdem, devamında "Türkiye’de ekonomik parametreler bu kadar kötü ise dünyanın otomotiv üreticilerinden önde gelen Renault ile 27 yıllık sözleşme imzalamak mümkün olabilir mi?" ifadesini kullandı.