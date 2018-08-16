'Gürcistan Larisi'ni, Türk Lirası'na yaklaştıran tek şey kumar turizmi, biz niye yapmıyoruz?'

Dün adını vermek istemediği bir 'turizm' duayeninin Marmara, Avşa ve Bozcaada gibi adaların kumar adasına dönüştürülmesi önerisinde bulunduğunu ileri süren Yılman, kendisine çok sayıda tepki yöneltildiğini belirtti.

"Evet, ben dünkü yazımda, bizdeki kumara ilgi duyanların başka ülkelere gidip paralarını oralarda heba etmemeleri için kendi sınırlarımız içerisinde bir şeyler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalıştım" diyen Yılman, sözlerine "Ama bunu yaparken bir yandan da Türkiye'yi bu konuda yabancılar için de pekala bir cazibe merkezi haline getirebileceğimizi söyledim" diye devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşlarının 2017 yılında gitmeyi en çok tercih ettikleri ülke sıralamasında Gürcistan'ın 1 milyon ile birinci sırada yer aldığını belirten Yılman, şöyle devam etti:

"Düşünün geçen yıl 100 Türk Lirası 76 Gürcistan Parası ile Lari yapıyordu. Şimdi 40 Lari yapıyor. Peki, Üç beş yıl evveline kadar liramızın yanında esamesi dahi okunmayan Gürcistan Lari’sini değerlendiren yer altı madenleri, şahane ekonomi yönetimi ya da ihracatı mı? Elbette değil! Lari’yi, Liramıza yaklaştıran tek şey, kumar turizmi! Ve işin en acı tarafı bu turizmin en büyük alıcısı da biziz! Biz Türkler."