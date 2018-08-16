Yeni Şafak: 1000 akıncı bütün dünyaya dağılsın

© AP Photo / Emre Tazegul Yeni Şafak: Brunson'ın PKK ile bağlantısının fotoğrafları var

Elçiliklerde ekonomik seferberlik başlatılması gerektiğini savunan gazete, 'bin akıncı' diye tanımladığı kişilerin bulundukları ülkelerin iş ve ticaret imkanlarını en ince detayına kadar çalışması gerektiği görüşünü dile getirdi.

"İhracat seferberliği kapsamında Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarına büyük görev düşüyor" denen haber, şöyle devam etti:

"İhracatçıya yurt dışında kılavuzluk yapacak ticari ataşelerine ilave bin ataşenin daha atanmasının ihracat için büyük önem taşıdığını belirten iş adamları, Türkiye'nin bu alandaki eksikliğin hızlıca giderilmesi gerektiğini vurguladı. En az bin kişilik kadro takviyesi yapılmasının Türkiye'ye bu alanda büyük güç katacağını ifade eden ihracatçılarda, ticari ataşelerin yeni dönemde bir bürokrat gibi değil, tüccar gibi hareket etmesi beklentisi var."