'İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor'

İngiliz inews gazetesi, Türk Lirası’nın sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından yaşanan yüksek talep nedeniyle Türk Lirası stoklarının İngiltere’de tükenmek üzere olduğunu yazdı.

© REUTERS / Ümit Bektas 'Türkiye, Rusya gibi dolar sisteminden çıkmak zorunda'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, gazete Türk Lirası satın alanların Sterlin'in yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğunu tespit etti. Habere göre İngiliz Posta Merkezi, bazı şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür diledi.

Posta Merkezi'nden bir sözcü şöyle dedi:

"Şu anda tüm Posta Merkezi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor. Önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz."

Gazete, Thomas Cook şirketinin döviz alım-satım biriminin de Türk Lirası stokunun tükenmekte olduğunu yazıyor. 2018'de İngiltere'den yapılan Türkiye tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 63 arttığını hatırlatan Thomas Cook, "Antalya havaalanının yoğunluğu hali hazırda, Thomas Cook müşterilerinin en fazla kullandığı İspanya'nın Palma de Mallorca havaalanın yoğunluğunu geçmiş durumda" açıklamasını yaptı.