Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak

Akaryakıt fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Buna göre benzin ve motorinde pompa fiyatı sadece bir kerelik yüzde 9 arttı.

© AA / Benzin ve motorine zam

Belirlenen yeni ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayımlandı ve akaryakıt pompa fiyatları yeniden belirlendi.

Buna göre; motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

Geçen mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı.

Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan bu sistemde, o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi.

Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.