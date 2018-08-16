Doğubank, iPhone siparişlerini askıya aldı

Bir dönem elektronik cihazların merkezi olarak görülen Doğubank’ın 50 milyon dolarlık iPhone siparişini askıya aldığı belirtildi.

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde etkisini gösterdi.

Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti.

Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı.

Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı kesilmiş durumda.

© AP Photo / Ng Han Guan 'Besmeleli, kullanılmış, boykot niyetine satılık iPhone'

Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

'İTHALATÇILAR, ÜRÜNLERİ DEPODA BEKLETİYOR'

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, kurdaki ani yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı ithalatçılar ise ürünlerini depolarda bekletiyor. Sektörün nabzının attığı noktalarda birçok elektronik ürün tezgah altına indirilmiş durumda.

Başta ofis malzemeleri olmak üzere yurt dışından ithal edilen birçok ürün piyasada bulunamıyor. İthalatçı firmaların, bayram sonrasında söz konusu ürünlere zam yapıp rafa koymayı planladığı belirtiliyor.