Dolar, güne 6 TL'nin altında başladı

© REUTERS / Stoyan Nenov Bahçeli: Dolar çökerse ABD'nin çöküşü de gündeme gelecektir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması ve ardından bu oranı yüzde 25'e çekmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını belirterek gerekli tüm araçların kullanılacağını söylemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite sağlayan döviz ve TL hamleleriyle piyasaların nefes almasına olanak sağladı.

Bu gelişmelerin ışığında 5.90 seviyesine dek inen dolar/TL kuru, saat 10:00'da 5.78 seviyesinde işlem görmeye başladı. Euro da 7.90'lara kadar çıktığı seviyeden 6.68'e döndü.

© REUTERS / Hafidz Mubarak Dolar 6, euro 7 liranın altını gördü

ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsinin kaldırılmasına yönelik itirazın reddedilmesiyle kurdaki aşağı yönlü hareket bir süreliğine terse döndü. Dolar/TL yeniden 6.10 — 6.20 bandına çıkarken euro da 7 seviyesinde dalgalandı.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalıştay kapsamında görüştüğü Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani arasındaki 3.5 saat süren görüşmeden çıkan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile piyasalar yeniden moral buldu.