Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomik darbe açıklaması

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar, güne 6 TL'nin altında başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, döviz kurlarındaki dalgalanmayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz" diyen Altun, "Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz" ifadesini kullandı.

Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz.

Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 16, 2018

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