Yabancı yatırımcılardan Albayrak'la telekonferansa yoğun ilgi: 4 bine yakın kayıt

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye gün sonu itibarıyla 3 bin 783 katılım talebi geldi.

Bakan Albayrak'ın bugün telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi var. Dün 3 bin olarak açıklanan telekonferansa katılacak olan yatırımcı sayısı, bugün 4 bine yükseldi.

© AA / Metin Aktas Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Edinilen bilgiye göre, telekonferansa 750 ila 1.000 arasında katılımcı beklenirken, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa şu ana kadar 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı ve kayıtlar devam ediyor.

Söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16:00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Buluşma, Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla ilk kez telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek olması ve son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek olması nedeniyle önemli.