Yabancı yatırımcılardan Albayrak'la telekonferansa yoğun ilgi: 4 bine yakın kayıt

Bakan Albayrak'ın bugün telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi var. Dün 3 bin olarak açıklanan telekonferansa katılacak olan yatırımcı sayısı, bugün 4 bine yükseldi.
Söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16:00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.
Buluşma, Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla ilk kez telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek olması ve son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek olması nedeniyle önemli.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)