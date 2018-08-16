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10:46 16 Ağustos 2018
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    ABD tahvil

    Türkiye, ABD tahvillerini elinden çıkarıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Türkiye ile ABD arasında siyasi taraftaki gelişme ekonomik alana da yansırken, Türkiye bir zamandır elindeki ABD tahvilleri portföyünü azaltıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında ABD tahvil pozisyonu yüzde 42 düştü.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Türkiye'nin ABD tahvili pozisyonu bu yılın ilk altı ayında yüzde 42 düşüş kaydetti.

    ABD Hazine Bakanlığı'nın çarşamba günkü açıklamasına göre Türkiye'nin portföyündeki ABD tahvillerinin değeri haziranda 28.8 milyar dolara geriledi.

    ABD Hazinesi 30 milyar doları aşan değerde ABD tahviline sahip ülkeleri 'başlıca portföy sahipleri' listesinde değerlendiriyor.

    Daha önce bu listede ilk 10'da yer alan Rusya da yakın zamanda ABD tahvil portföyünü 30 milyar doların altına çekmişti.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    ABD Hazinesi'nin verilerine göre Rusya'nın ABD tahvil pozisyonu haziranda 10 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviye olan 14.9 milyar dolara indi.

    Dünyada elinde en fazla ABD tahvili bulunduran Çin'in pozisyonu da 4.4 milyar dolar düşüşle 1.18 trilyon dolara indi. İkinci sıradaki Japonya'nın pozisyonu 6 yılın en düşük seviyesi olan 1.03 trilyon dolara geriledi.

    ABD tahvillerinde yabancı sahipliği Haziran itibariyle toplamda 6.21 trilyon dolar ile neredeyse değişim göstermedi.

    ABD tahvillerinde pozisyonunu artıran ülkeler İngiltere, Lüksemburg, Singapur, Cayman Adaları, Güney Kore, Belçika ve İtalya oldu.

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    Etiketler:
    ekonomi, TL, dolar, Tahvil, ABD Hazine Bakanlığı, ABD, Türkiye
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