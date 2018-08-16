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14:25 16 Ağustos 2018
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    Kısa vadeli dış borç 120 milyar dolar

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Kısa vadeli borç dış stoku yüzde 1.5 artışla 120 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4.6 oranında artışla 42.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonunda 119.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Dolar
    © AA /
    Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi
    TCMB'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.5 oranında artışla 119.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.6 oranında azalarak 66.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 oranında artarak 52.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

    Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.7 oranında azalarak 17.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2.7 oranında azalarak 19.0 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2 oranında artışla 17.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2.1 oranında artarak 13.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

    İTHALAT BORÇLARINDA YÜZDE 4.6'LIK ARTIŞ

    Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4.6 oranında artışla 42.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

    Dolar
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
    Türkiye'nin brüt dış borç stoku 438 milyar dolar
    Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 9 oranında artarak 24.1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.2 oranında azalarak 95.6 milyar dolar olmuştur.

    Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında artarak 52,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2.5 oranında artarak 66.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 33.3 oranında artışla 2018 Haziran sonu itibarıyla 148 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

    2018 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.2'si dolar, yüzde 31.4'ü euro, yüzde 14,6'sı TL ve yüzde 2.8'i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

    ​2018 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19.4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.

    Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası'nın yüzde 0.3, özel sektörün ise yüzde 81.7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."

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    Etiketler:
    ithalat, Tahvil, TL, euro, dolar, dış borç, Merkez Bankası, Türkiye
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