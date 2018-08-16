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    TİM Başkanı İsmail Gülle

    TİM Başkanı Gülle'den büyükelçilere: Bu sorunun giderilmesinde destek bekliyoruz

    © AA / TİM
    Ekonomi
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    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, büyükelçilerden iki talepte bulundu. Gülle, “İhracat yaptığımız ülkelerdeki güncel gelişmelerle ilgili bilgilerin aktarıldığı bir platforma ihtiyaç duyuyoruz.Ayrıca vize işlemlerinde bazı ülkelerde sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunun giderilmesinde destek bekliyoruz” dedi.

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    © AA / Cem Öksüz
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    Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da toplanan dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçileri, TİM ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen çalışma yemeğinde Türkiye'nin ihracat elçileriyle buluştu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı yemekte bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin 2023 hedefinin ilk 10 ekonomi arasında yer almak olduğunu kaydederek, "İhracat hepimizin görevi" dedi.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    'ÜLKELER İLE İLGİLİ BİLGİ PLATFORMU KURULSUN'

    Türkiye'nin dünyadaki en üst temsilcileri olarak büyükelçilerden bazı beklentilerinin olduğunu belirten TİM Başkanı Gülle, "İhracat yaptığımız ülkelerdeki güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili hem Büyükelçi hem de Ticaret Müşavirlerimiz tarafından bizlere bilgilerin aktarıldığı bir platforma ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda pazara giriş, pazarlarda yerleşme ve müşteri ilişkileri geliştirmek için kıymetli desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Bunun yanında Türk işadamlarının vize işlemlerinde bazı ülkelerde sorunlar yaşadığını da dile getiren Gülle, "Bu sorunların giderilmesinde büyükelçilerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    'BAŞARIMIZ BAZI STRATEJİK ORTAKLARI RAHATSIZ ETTİ'

    Türkiye'nin son 15 yılda hem siyasi hem ekonomik alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, bu başarının zaman zaman bazı stratejik ortakları rahatsız ettiğini kaydetti. Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:
    "Son günlerde ise ekonomimize karşı açık bir saldırı hali mevcut. Bu saldırıya tüm Türkiye olarak gerekli cevabı veriyoruz. Bu sebeple TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırma kararı aldık.Gün taraf olma günüdür."

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    'FABRİKALARIMIZI DAHA FAZLA ÇALIŞTIRACAĞIZ'

    Böyle bir dönemde ihracatçıların ‘bekle gör' anlayışıyla üretimlerini durdurmayacağını vurgulayan Gülle, tam tersine fabrikaları daha fazla çalıştıracaklarını ifade etti.

    Gülle, "İhracatımızı daha fazla nasıl artıracağımızın yollarını arayacağız.Biz ihracatçılar olarak, Türkiye markasının, dünyanın her noktasında var olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

     

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    Etiketler:
    üretim, sanayi, TL, dolar, TİM, İsmail Gülle, Türkiye
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