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14:25 16 Ağustos 2018
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    Plaj, turist, deniz, sahil

    Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'de doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı: Gelmeyin

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Kurban Bayramı tatilinde, Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Otelcilerden "Rezervasyon yaptırmadan gelmeyin" uyarısı geldi.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, temmuz ve ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi.

    İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Kavala, "Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı'nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Şu anda bayram öncesinden bayram tatili sürecindeki rezervasyonlar yüzde 100'ler seviyesinde doluluk sağladı. O bakımdan bir sorun yok" diye konuştu.

    'MUTLAKA ÖNCEDEN YERİNİZİ AYIRTIN'

    Bodrum'a geleceklere çağrıda bulunan Kavala, "İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtmaları, Bodrum'a geldikten sonra rezervasyonsuz sıkıntı çekmemeleri açısından önem arz ediyor. Yer bulabilirler mi? Olabilir ama şöyle, bu acentelerin kontenjanlarında boşluk olabilir. Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

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    © AA /
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    Tatilcilerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

    "En önemlisi özellikle bayramlarda hepimizi çok üzen trafik olayına çok dikkat etmemiz lazım. Trafik kaidelerine uymamız lazım. Tatilimizi zehir etmememiz lazım. Gelip tatil yapıp, mutlu olarak evimize dönebilmemiz lazım. Bunun için de gelirken ve giderken trafik kaidelerine mutlaka riayet edelim. Hayatımızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım."

    Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da yurt içinden ve dışından gelen misafirlerle Bodrum'da konaklama tesislerindeki doluluğun yüzde 100 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

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    © AA /
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    Bodrum'un bayramda dolu geçeceğini ifade eden Aslan, "Bodrum'da bayramdan turizmcilerimiz memnun. Bayram sonrası da bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Baktığınız zaman 15 Eylül'e kadar üst seviyede doluluk gözüküyor." dedi.

    Erken rezervasyonlara da değinen Aslan, "Rezervasyonlarınızı erken yapın.' demiştik. Şu ana kadar yapan yaptı. Bodrum doluluğa ulaştı. Herkesin güzel ve sağlık, barış ve huzur içinde bir bayram geçireceğini umuyoruz. Bodrum esnafı ve buradaki insanlar gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaktır" görüşünü paylaştı.

    Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in hem iç hem de dış pazarda doluluk yaşadığını, Kurban Bayramı ile de dolu dolu bayram geçireceğini dile getirdi.

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    © AA /
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    Yüksek sezonun yaşandığı aylarda olduklarına dikkati çeken Bülbüloğlu, "İç ve dış pazarda doluluklarımız üst seviyede. Dolu dolu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. İç pazarda talep artışı çok fazla. Güney Ege ve Akdeniz çok dolu ve turizmci açısından çok verimli bir bayram geçirecek" diye konuştu.

    'MARMARİS'E REZERVASYONSUZ GELMEYİN'

    Bülbüloğlu, otellerin doluluklarının zirvede olduğa işaret ederek, "Rezervasyon yaptırmadan mutlaka boşluk vardır diye gelen tatilcileri uyarmak istiyorum. Mutlaka rezervasyon yaptırın, otellerden de kontrol edin. Marmaris ve otelciler olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Tatilcilerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin de Marmaris'in bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceğini kaydetti.
    Tatilcilere Marmaris'e rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyarıda bulunan Esin, şunları söyledi:

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    "Marmaris yüzde 100 dolu. Rezervasyonsuz gelirlerse hayal kırıklığı yaşayabilir, yer bulamayabilirler. Rezervasyon yapanlar otellerden teyit etsinler. Bayram süresince TÜRSAB olarak yetkili kurumlarla denetimlerimizi yapacağız. Denetimlere şimdiden başladık. Bayram boyunca da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tatillerini daha rahat, huzurlu ortamda geçirmeleri için çalışacağız."

    'SAHTE REZERVASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM'

    Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da Fethiye'nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesiyle bayram tatilinde bölgeye gelenleri ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.

    Bölgede butik otellerden tatil köylerine her keseye uygun konaklama tesislerinin bulunduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

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    © Fotoğraf : DHA
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    "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bölgede yoğunluk yaşanmaya başladı. Turistik tesislerin yüzde 90'ı tam kapasiteyle çalışıyor. Tatilcilere, rezervasyonlarını önceden yaptırarak bölgeye gelmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşların sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Bununla ilgili olarak TÜRSAB belgeli acentelerden rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Yapılan rezervasyonun da otelden teyit edilmesi sağlıklı olacaktır."

    Uysal, rezervasyonlara göre bölgedeki yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini dile getirerek, bu dönemde tatile çıkamayanları bayramdan sonra bölgede tatil yapmaya çağırdı.

     

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    Etiketler:
    TL, dolar, rezervasyon, otel, tatil, Fethiye, Marmaris, Ula, Bodrum, Muğla, Türkiye
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