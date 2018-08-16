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17:12 16 Ağustos 2018
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    Apple-Samsung

    ABD’nin ‘cep’te payı yüzde 20 ama Türkiye’de Ar-Ge merkezi yok

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Ekonomi
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    TEDER Başkanı Serhat Özeren, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğunu ve Türkiye'de ABD'li markalar hariç tüm cep telefonu markalarının Ar-Ge merkezine sahip olduğunu belirtip "Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık 2.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını açıkladı.

    Özeren, "Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'si ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı yüzde 60-65. Yerli üretim cihazların pazar payı ise yüzde 8-10 civarında" bilgisini verdi.

    ‘AYDA YAKLAŞIK 950 BİN-1.1 MİLYON CEP TELEFONU SATILIYOR, PAZAR YILLIK 2.5 MİLYAR LİRALIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI'

    Vestel
    © AA /
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    Özeren, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.6'lık büyümeyle 15.4 milyar liraya ulaştığını aktardı.

    Türkiye'de ayda yaklaşık 950 bin-1.1 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini söyleyen Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti.

    ‘KORE VE ÇİN MENŞELİ CİHAZLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 60-65, YERLİ ÜRETİM CİHAZLAR YÜZDE 8-10'LUK BİR PAYA SAHİP'

    TEDER Başkanı, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.

    Yerli üretim cihazların yüzde 8-10'luk bir paya sahip olduğuna dikkati çeken Özeren, şunları ifade etti:

    iPhone
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    ‘SADECE ABD ÜRETİMLİ CEP TELEFONLARININ TÜRKİYE'DE AR-GE MERKEZİ YOK, BURADA SADECE AL-SAT MANTIĞIYLA HAREKET EDİYORLAR'

    "Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    ‘YAKIN COĞRAFYAYA CEP TELEFONU İHRAÇ EDER DURUMDAYIZ, BU POTANSİYELİMİZİ ARTIRABİLİRİZ'

    Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, "Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Ar-Ge, GSM operatörleri, Cep telefonu, Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER), Serhat Özeren, Çin, Güney Kore, Türkiye, ABD
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