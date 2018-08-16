ABD’nin ‘cep’te payı yüzde 20 ama Türkiye’de Ar-Ge merkezi yok

Özeren, "Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'si ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı yüzde 60-65. Yerli üretim cihazların pazar payı ise yüzde 8-10 civarında" bilgisini verdi.
‘AYDA YAKLAŞIK 950 BİN-1.1 MİLYON CEP TELEFONU SATILIYOR, PAZAR YILLIK 2.5 MİLYAR LİRALIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI'
Türkiye'de ayda yaklaşık 950 bin-1.1 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini söyleyen Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti.
‘KORE VE ÇİN MENŞELİ CİHAZLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 60-65, YERLİ ÜRETİM CİHAZLAR YÜZDE 8-10'LUK BİR PAYA SAHİP'
TEDER Başkanı, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.
Yerli üretim cihazların yüzde 8-10'luk bir paya sahip olduğuna dikkati çeken Özeren, şunları ifade etti:
"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."
Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, "Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz" ifadelerini kullandı.
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