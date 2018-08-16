ABD’nin ‘cep’te payı yüzde 20 ama Türkiye’de Ar-Ge merkezi yok

TEDER Başkanı Serhat Özeren, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğunu ve Türkiye'de ABD'li markalar hariç tüm cep telefonu markalarının Ar-Ge merkezine sahip olduğunu belirtip "Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar" dedi.

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Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık 2.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını açıkladı.

Özeren, "Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'si ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı yüzde 60-65. Yerli üretim cihazların pazar payı ise yüzde 8-10 civarında" bilgisini verdi.

‘AYDA YAKLAŞIK 950 BİN-1.1 MİLYON CEP TELEFONU SATILIYOR, PAZAR YILLIK 2.5 MİLYAR LİRALIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI'

© AA / Bloomberg’in teknoloji editörü Lanxon: Vestel telefonların çipleri Amerikan üretimi Özeren, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.6'lık büyümeyle 15.4 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Türkiye'de ayda yaklaşık 950 bin-1.1 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini söyleyen Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti.

‘KORE VE ÇİN MENŞELİ CİHAZLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 60-65, YERLİ ÜRETİM CİHAZLAR YÜZDE 8-10'LUK BİR PAYA SAHİP'

TEDER Başkanı, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.

Yerli üretim cihazların yüzde 8-10'luk bir paya sahip olduğuna dikkati çeken Özeren, şunları ifade etti:

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"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo ABD'li elektronik ürünlerini boykot kararı: Türkiye, gerçekçi bir ekonomik kalkınma ve üretim sürecine girdi ‘YAKIN COĞRAFYAYA CEP TELEFONU İHRAÇ EDER DURUMDAYIZ, BU POTANSİYELİMİZİ ARTIRABİLİRİZ'

Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, "Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz" ifadelerini kullandı.