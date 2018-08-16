Konut fiyatları yüzde 10.5 arttı

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları haziranda yüzde 10.5 oranında artış gösterdi. Konut fiyat artışında İstanbul yüzde 3.8 ile olumsuz performansını sürdürürken, Ankara'da yüzde 8.4'lük artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin 'konut fiyat endeksi' raporunu açıkladı.

© AP Photo / Mark Lennihan İstanbul'da on binlerce konut satılamadı

TCMB raporuna göre, konut fiyatları aylık bazda yüzde 0.9, yıllık bazda yüzde 10.53 oranında artış gösterdi. Aynı ay enflasyon rakamı ise 15.4 oranında açıklanmıştı. Konut fiyatları enflasyonun yaklaşık 5 puan altında kaldı. Yatırımcılar için bu rakam 'yüzde 5'lik reel kayıp anlamına geliyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, konut fiyat artışında İstanbul yüzde 3.8 ile olumsuz performansını sürdürürken, Ankara'da yüzde 8.4'lük artış yaşandı. İzmir ise yüzde 16.9'luk fiyat artışı ile dikkat çekti.

Merkez'in Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesapladığı Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) aynı ay bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artarak 226.73 seviyesine çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.36 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5.23 oranında azalış gösterdi.