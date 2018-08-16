'1 kilo kıyma parasının üçte biri yurt dışına gidiyor'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, TL'nin dolara karşı değer kaybının et fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. İthalata bağımlı bir hayvansal üretimde kur etkisine değinen Yalçındağ, "Aldığımız 1 kilogram kıymanın üçte bir parası yurt dışına gidiyor" dedi.
Kurban Bayram'ına birkaç gün kala Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban bayramı öncesi kırmızı et sektörü ve hayvancılık politikalarını Tarım Analiz programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'a değerlendirdi. Yalçındağ, geçen senelere göre, fiyatların çok az bir artış olduğunu, kayda değer bir artış olmadığını söyledi.
Donat, "Siz geçen yıla göre çok fazla bir artış yok, kısmı bir artış var dediniz. Bu aslında tüketici tarafı için biraz sevindirici. Belki tüketiciler diyecek ki neresi sevindirici fiyatlar artmış. Maliyet açısından ciddi bir artış var, onu biliyoruz. Üreticilerle konuştuğumuz zaman, özellikle yan taraftaki, yılbaşından bu yana, kurun etkisiyle artan maliyet, o zaman çok fazla kurbanlık ete yansımadı. Ben bu sonucu çıkardım. Doğru mu düşünüyorum, sizce?" diye sordu.
"Bu kur artışlarının son gelişmeleri, 3 ay civarındaki bir zaman diliminden sonra piyasalarda görmeye başlayacağız. Yani ben o konuda hakikaten biraz düşünceliyim. Bakıyorsunuz, büyükbaş hayvan tarafı, tabi bu kurla ilgili olan tarafı, aldığımız bir kıymanın üçte bir parası yurt dışına gidiyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Yemin %70 ham madde olarak yurtdışından ithal ediyor. Hayvanın yine en az 3te birlik bir kısmı beslenecek dana olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu girdilerin artmasıyla, fiyatların yükselmesi kaçınılmaz".
Yalçındağ "Ama burada göz ardı edilmemesi gereken bir konu da, vatandaşın satın alma gücü. Bu da önemli, nereye kadar yükselecek. İnsanların iş yapmaları zorlaşıyor maalesef" diye ekledi.
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