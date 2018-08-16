Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla görüşmesine ilk tepki Financial Times'dan: Daha önce duymadığımız bir şey söylemedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla yaptığı görüşmeyle ilgili ilk değerlendirmeyi, İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times (FT) yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın ''Öncelik, enflasyonu düşürmek. IMF'ye başvurma planımız yok. Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık" mesajını verdiği görüşmeyi haberleştiren FT, şunları yazdı:

The Turkish finance minister just said he will not be using capital controls to staunch the Turkish lira crisis. Instead, a disciplined fiscal approach will be used: https://t.co/t96O8QKiKF pic.twitter.com/yyAwT4ReRH — Financial Times (@FinancialTimes) 16 Ağustos 2018

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Albayrak: IMF planı yok, yatırıma odaklandık

''Ama Albayrak, stratejistler tarafından ekonomiyi daha kalıcı şekilde istikrara kavuşturmak için kritik önemde olduğu belirtilen diğer planları açıklamaktan geri kaldı. Analistlerin hesaplarına göre liranın düşüşüyle birlikte daha da vahim hal alması beklenen enflasyondaki fırlayışı durdurmak için çok keskin bir faiz oranı artırımı gerekiyor.''

''Yabancı yatırımcılarla telekonferansı özetlersek, adının açıklanmasını istemeyen bir yatırımcı, Albayrak'ın 'olumlu adımları' sıraladığını, ama 'geçmişte pek çok kez duyduğumuz şeyler dışında bir şey söylemediğini' belirtti.''