Kayıt
09:22 17 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rifat Hisarcıklıoğlu

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklıktır

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklık. Şirketlere itibar cellatlığı yapılıyor. Dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.

    Dolar, döviz
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    'Dövizleri bozdurun' çağrılarına rağmen dolar mevduatı artış gösterdi
    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde bazı firmalarla ilgili iflas iddialarına tepki gösterdi.

    Özellikle sosyal medya veya başka iletişim kanalları üzerinden batan-iflas eden şirket listelerinin dolaşmaya başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

    “Ahlaksız ve vicdansız insanlar tarafından hazırlanan ‘iflas eden şirket’ listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını üzülerek görüyorum. Altına kendi ismini ekleme cesareti göstermeden, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.”

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Berk Özkan
    Kılıçdaroğlu: Hükümet 7 liradan dolar bozduranları açıklamalı
    'DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK'

    Bu tür karalamaları daha önce de gördüklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Artık bu karalamalara, dedikodulara göz yummayalım, bu alçaklığı yapanların değirmenine su taşımayalım, bunlara karşı hep birlikte duralım. Bu listeleri hazırlayanlar ve yayanlar şirketlerimizin en büyük sermayesi olan itibarlarına zarar veriyorlar" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

    "Unutmasınlar, bugün şirketlerimize itibar cellatlığı yapanlar farkında olmadan kendi geleceklerine suikast yapıyorlar. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan firmaların olabilir. Ama bunlar battı diyerek bu tür sorumsuz ve vicdansız karalamalar yapmak, ülkemiz ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur. Ülkemizde kurulu her şirket, ülkemizin bir değeridir. Milli bir değerdir. 81 milyonun değeridir. İktisadi kalkınmanın lokomotifidir."

    İlgili konular:

    TÜSİAD ve TOBB görüş birliğine vardı, atılması gereken 5 adım sıralandı
    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı'na 'Senden bir talebimiz var' dedim...
    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletten 140 milyar lira alacağımız var
    CHP'li Erdoğdu: HDP'den sonra sırada CHP, liberaller, MHP'nin muhalifleri, TOBB ve TÜSİAD var
    Etiketler:
    TL, dolar, dedikodu, iflas, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Seyahatlerde rastlanabilen en tuhaf ve korkutucu canlılar
    Seyahatlerde rastlanabilen en tuhaf ve korkutucu canlılar
    Karikatür
    'Kiev’in Donbass’ı radyoaktif atıklarla zehirleme planı'
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet