Kayıt
09:22 17 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Jacob Kirkegaard

    ABD'li ekonomist Kirkegaard: Trump'ın ekonomi ve ticaret politikaları, tam anlamıyla felaket

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 30

    ABD'de ekonomi alanında çalışma yapan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (Peterson Institute for International Economics) ekonomistlerinden Jacob Kirkegaard, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarını "tam anlamıyla bir felaket" olarak tanımladı.

    Dolar, döviz
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    'Dövizleri bozdurun' çağrılarına rağmen dolar mevduatı artış gösterdi
    Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin sorularını yanıtlayan Kirkegaard, Trump yönetiminin ticaret politikalarının en çok ABD'ye zarar vereceğini iddia ederken, "Türkiye de dahil diğer ülkelere uygulanan ek vergilere karşı bütün dünyadan ABD'ye misilleme gelecek, bunun ABD açısından bedelinin ağır olacağından hiç şüphem yok" dedi.

    Kirkegaard, "Başkan Trump'ın şu andaki ekonomi ve ticari politikalarını hem ABD açısında hem de küresel ekonomi açısından tam anlamıyla bir felaket olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

    ‘Küresel ticaret savaşları' yerine ‘ABD'nin dünyanın geri kalanına karşı yürüttüğü' küresel bir savaş olduğunu söyleyen Kirkegaard, "ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası ticaret anlaşmalarından uzaklaşıyor ve birçok ülkeye ek vergiler uyguluyor. Haliyle daha sonra da bu ülkeler ABD'ye karşı missilleme yapıyor. Bundan da en çok Amerika zarar görecek" dedi.

    ‘AKILSIZCA BİR HAREKET'

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    ABD'li elektronik ürünlerini boykot kararı: Türkiye, gerçekçi bir ekonomik kalkınma ve üretim sürecine girdi
    Trump'ın Türkiye'de doların yükseldiği bir dönemde Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin yükseltileceğini açıklamasını ‘akılsızca' bir hareket olarak niteleyen Kirkegaard, şöyle konuştu:

    "Türkiye'deki makro ekonomik sorunların yanı sıra Donald Trump'ın attığı tweet de tetikleyici bir unsur oldu. Dürüst olmak gerekirse Trump'ın, ABD Başkanı'nın böyle bir tweet atarken ne tür bir siyasi sinyal gönderdiğini ve bunun yol açacağı etkileri anladığını zannetmiyorum" dedi. Ünlü ekonomist, Trump'ın bunu Türk ekonomisine karşı kasıtlı bir hareket olsun diye yapıp yapmadığının ucu açık bir soru olduğunu vurguladı. Kirkegaard, Trump'ın attığı tweetin, Trump için, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak değerinin çok sınırlı olduğunu gösterdiğini söylerken, "Trump son birkaç aydır NATO'ya değer vermediğini tekraren gösterdi. Finansal dalgalanmayı da bu tetikledi. Çünkü çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin iki katına çıkarılması, tek başına güçlü değil, asıl etkili olan Trump'ın siyasi olarak verdiği mesajlar oldu, ki bence orada da yanlış hareket etti."

     

    İlgili konular:

    ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski baş ekonomisti Ludema: Brunson krizi Trump’a hediye oldu
    Trump'ın başkanlığındaki kabine toplantısı, Pompeo'nun ettiği dua ile başladı
    Trump: Erdoğan için bir vatandaşının salıverilmesini sağladım, ama onlar rahibimizi bırakmadı, iyi dost olmadıklarını kanıtladılar
    ABD'de yaklaşık 350 gazete Trump'a karşı birleşti: Halk düşmanı değiliz
    Etiketler:
    döviz, dolar, yaptırım, TL, Jacob Kirkegaard, Donald Trump, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Seyahatlerde rastlanabilen en tuhaf ve korkutucu canlılar
    Seyahatlerde rastlanabilen en tuhaf ve korkutucu canlılar
    Karikatür
    'Kiev’in Donbass’ı radyoaktif atıklarla zehirleme planı'
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet